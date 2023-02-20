Во время его выступления периодически возникало впечатление, что Владимир Путин живет вне времени. Что в стране нет СВО, что нефтяные и газовые доходы продолжают течь рекой в закрома Кремля, и вообще – все хорошо, а скоро будет еще лучше. И вообще, если какие-то проблемы и есть, то они исключительно там, за западными границами России. И вообще, во всем виноват Запад. Россия же, а точнее Путин и сформированный им российский политикум, хотя здесь так и просится слово «паноптикум», во всем правы. И продолжат действовать так, как и действовали раньше.

Если кто-то надеялся, что в выступлении российского президента прозвучит некая свежая нотка в связи с непростой ситуацией в стране и путях выхода из нее, некие меры по обновлению замшелой и архаичной экономической и социальной системы России – то надеялся зря.

«Западная экономика разваливается, российская стоит непоколебимо», «есть все возможности для прорыва по всем направлениям, «инфляция в РФ приблизится к целевому уровню в 4% к середине года, а в ЕС инфляция уже 12% и более», «это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить». Этих кратких цитат вполне достаточно, чтобы получить полную картину того, как именно Путин видит ситуацию в России, с СВО и положение в стране и окружающем ее мире.

Но нужно быть к нему справедливым. Некоторые проблемы он видит и весьма ими озабочен. Но собирается их с легкостью решить, поскольку из его слов становится ясно, что денег в бюджете огромное количество. О дефиците, растущем из месяца в месяц и съедающим все накопления, ему, по всей видимости, не докладывают. Может, чтобы не расстраивать. А может, еще и потому, что бесполезно. Российский президент силен в истории, да и то только той, которая отвечает его геополитическим фантазиям. «Экономика – это для ослов», - разделяет он девиз Али Хаменеи.

А потому крайне щедр на обещания. Он и двухнедельный оплачиваемый отпуск участникам СВО два раза в год готов назначить. И продолжить программу бесплатной газификации, которая с 2007 года не сдвинулась ни на шаг. И даже минимальный размер оплаты труда вместо нынешних 230 долларов поднять аж до 270.

Правда, с пенсионерами не очень получается. Недавно в Государственной Думе приняли решение пенсии им не повышать, так как «у России есть другие задачи, требующие неотложного решения, так что, дорогие старики, отнеситесь со вниманием и продолжайте существовать в среднем на 280-300 долларов». С учетом того, что коммунальные услуги и цены на продукты и лекарства растут каждый месяц.

Сущей песней звучали те места в выступлении российского президента, когда речь заходила о военных вопросах. Вот Путин говорит о причинах и сроках СВО: «Разведданные не оставляли сомнений в том, что в феврале 2022 года Киевский режим был готов начать новую карательную операцию на Донбассе». Ни до 24 февраля, ни после него никаких таких разведданных опубликовано не было. Никаких, хотя это было бы немалым подспорьем в пропаганде Кремля. А вот карты, на которых отображается концентрация российских войск накануне агрессии, широко известны и находятся в открытом доступе.

И еще один момент: «Наша задача - развернуть серийное производство новейших образцов вооружений. Многие эти образцы вооружений РФ превосходят зарубежные аналоги. Эта работа ведется, ее темпы увеличиваются. РФ должна выйти на качественно новый уровень вооружений по каждому компоненту с учетом опыта СВО». Нескромный вопрос: а как же тогда быть с тем, что согласно словам того же Путина и Сергея Шойгу, доля новейших вооружений в российской армии составляет аж 70 и более процентов? Они успели устареть за год? И если сейчас на передовую идут танки Т-62, то даже страшно представить, когда доля новейших вооружений составит 90%. Тогда, подозреваю, вполне вероятно будет увидеть на поле боя Т-44 или Т-55.

Словом, главный вывод из полуторачасовой речи Путина заключается в следующем: никаких уроков из происходящего в мире и в ходе СВО не извлечено. Российскую власть в нынешней ситуации все устраивает, а значит, менять они ничего не собираются. Смысл существования РФ в их понимании - само это существование без всяких перемен, а не развитие и рост благосостояния населения. Болото – болотом и останется.