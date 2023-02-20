Китайский министр спросил у Борреля, почему нельзя поставлять оружие России

Глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И спросил руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля во время неформальной беседы в Мюнхене, почему его страна не должна поставлять оружие России, если ЕС снабжает им Украину. Об этом Боррель рассказал во вторник на пресс-конференции в НАТО.

«Должен признаться, что у нас давно сложились хорошие отношения с госсоветником Ван И - еще когда я был министром иностранных дел Испании, а он возглавлял МИД Китая. У нас состоялся откровенный разговор в Мюнхене. Он был очень ясен, я не могу повторять его слова, но он сказал, что Китай не дает оружия стране, которая находится в состоянии войны. Он сказал, что они не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что таков принцип внешней политики Китая», - сообщил глава дипломатии ЕС.

По словам Борреля, Ван И поинтересовался у него, почему его беспокоит тема поставок вооружений России, если ЕС направляет оружие в Украину. «Кстати, он спросил: «Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?» Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несет нам война в Украине», - добавил глава дипломатии Евросоюза.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность предоставления России военной помощи.