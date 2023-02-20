CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов

CityNet, всегда применяющий в своей деятельности принцип клиентоориентированности, представил клиентам свои центры обслуживания с целью стать ближе к пользователям, обеспечить их комфорт и повысить качество предоставляемых услуг.

Интернет-провайдер CityNet открыл свои новые центры обслуживания клиентов с современным дизайном и отвечающие передовым стандартам.

Новые центры объединяют в себе услуги продаж, технической поддержки и ряд других функций, что делает общение с клиентами более эффективным и доступным. Это также дает возможность предоставления превосходного опыта обслуживания клиентов. Центры обслуживания клиентов были спроектированы в соответствии с элементами бренда компании.

Клиенты могут воспользоваться услугами компании в центрах обслуживания, расположенных по адресам: ул. Бахтияра Вагабзаде, 559А (офис Эльмляр Академиясы), пр. Гасанбека Зардаби, 92А (офис Melissa Park), ул. Сабита Оруджева, 13 (офис Хатаи) и улица Алиага Вахида, 180 (офис Масазыр).

CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 40 HD-каналов) и услугу линии домашнего телефона. Более подробную информацию можно получить по ссылке на официальный сайт www.citynet.az.