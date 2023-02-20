Блинкен назвал решение Путина «безответственным»
Вашингтон будет «внимательно наблюдать за тем, что Россия делает в действительности», готов обеспечить безопасность США и их союзников.
Об этом заявил журналистам в Афинах госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет газета The New York Times.
По его словам, объявление России о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «вызывает глубокое сожаление».
Также Блинкен назвал его «безответственным».
При этом он отметил, что «США готовы в любое время говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях».