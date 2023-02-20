Число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 42 310 человек.

Об этом сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.

"Согласно последним данным, в результате землетрясений, затронувших провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг погибли 42 310 наших граждан. Из зоны бедствия вывезены 448 тысяч человек", - проинформировало ведомство.