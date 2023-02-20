Азербайджанского вора в законе посадили на 22,5 года

Исмаилову также назначено дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на 1,5 года после отбывания 21-летнего срока. Обвинение запрашивало 23 года колонии.

Он признан виновным в групповом убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), занятии высшего положения в преступной иерархии (ч. 1 ст. 210.1 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

Московский городской суд назначил лишение свободы сроком 21 год в колонии строгого режима азербайджанскому вору в законе Рашаду Исмаилову, известному в криминальных кругах как Рашад Гянджинский.

По версии следствия, убийство было совершено 13 мая 2009 года в автомобиле BMW. Дело якобы было завязано на борьбе преступных группировок за рынок плодоовощной продукции в Москве.

Российскими следователями установлено, что вечером 13 мая 2009 года Исмаилов вместе с сообщником приехал к одному из кафе на Измайловском шоссе, где расстрелял автомобиль из огнестрельного оружия. В результате были убиты двое мужчин. Следователи провели дополнительные допросы свидетелей, необходимые исследования, позволившие установить причастность Исмаилова к этому убийству.

В следственном комитете России считают, что эти убийства способствовали продвижению Исмаилова в криминальной иерархии и присвоению ему статуса «вор в законе». Осенью 2018 года во время задержания в Минске правоохранительные органы обнаружили у него оружие и наркотики.