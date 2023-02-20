Угроза над глобальной финансовой системой экономика должна быть экономной
В конце прошлой недели в эфиопской столице Аддис-Абебе состоялся очередной саммит Африканского союза (АС), посвященный, главным образом, экономическим вопросам, включающим также функционирование африканской континентальной зоны свободой торговли.
С важным заявлением на саммите выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, подчеркнувший, что существующая глобальная финансовая система не служит интересам развивающихся стран, а потому должна быть изменена.
Генсек ООН прямо указал на то, что глобальная финансовая система дает сбои. По его словам, она несправедлива и не служит интересам развивающихся стран.
«Развивающиеся страны брошены в беде, поскольку им отказывают в облегчении долгового бремени и взимают с них грабительские процентные ставки», - подчеркнул генсек ООН.
Гутерриш призвал к полному переосмыслению глобальной финансовой архитектуры, что позволило бы ей в полной мере отражать реальные потребности развивающихся стран.
Атмосферу неудовлетворенности и озабоченности, в которой проходил саммит Африканского союза, который объединяет 55 государств, в полной мере отразила программная речь Азали Ассумани, президента Коморских Островов, вступившего в должность председателя Африканского союза на 2023 год, и призвавшего полностью аннулировать внешние долги стран Африки. По словам нового председателя АС, этот шаг приведет к экономическому росту стран Африки и поможет противостоять негативным последствиям украинского кризиса.
Как известно, страны Африки являются одними из наиболее бедных в мире. Таким образом, выступление Антонио Гутерриша стало очередным призывом к мировому сообществу действовать в интересах всех стран и народов и изменить глобальную финансовую систему. Кстати, именно эту тему Гутерриш озвучил в начале февраля перед Генеральной Ассамблеей ООН по приоритетам работы на 2023 год, предложив механизмы, с помощью которых следует реформировать глобальную финансовую систему.
По мнению генсека ООН, мировой финансовой системе необходимо не просто дальнейшее развитие, а радикальная трансформация.
«Настало время нового Бреттон-Вудса (в 1944 году в городке Бреттон-Вудс, штат Нью-Гэмпшир, были подписаны договоренности, заложившие основы послевоенной финансовой системы – прим. ред.), настало время для новых обязательств, которые поставят во главу угла механизма глобальной финансовой системы нужды и потребности развивающихся стран, - подчеркнул Антони Гутерриш. - Время заняться вопиющими неравенством и несправедливостью, которые стали еще более очевидны в результате пандемии коронавируса и ее последствий».
Генсек ООН указал также на необходимость обеспечить развивающимся странам возможность отстаивать свое мнение в глобальных финансовых институтах, а также создать новую долговую архитектуру, которая будет включать механизмы для облегчения долгового бремени и реструктуризации задолженностей развивающихся стран, в том числе, стран со средним уровнем дохода, оказавшихся в тяжелом положении.
«Прежде всего, свои модели работы должны изменить многосторонние банки развития», - добавил Гутерриш.
Впрочем, проблема, поднятая Антонио Гутерришем, касается не только африканских стран. Беспокойство по поводу несправедливости мировой финансовой системы, в рамках которой одна страна контролирует учетные ставки для всего мира, выразил и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб. По его мнению, во взаимосвязанном мире политические и иные решения одних стран могут оказывать влияние на другие. Так, в условиях борьбы с инфляцией, от которой сегодня страдает весь мир, установление учетных ставок только одним государством влияет и на другие страны.
«Вот сфера, в которой координация и сотрудничество между странами должны укрепляться с целью достижения более справедливого экономического благополучия для всех», - заявил премьер-министр Малайзии.
По мнению Исмаила Сабри Яакоба, международная финансовая и монетарная структуры, в которых до сих пор доминируют несколько крупных держав, должны адаптировать все внутренние финансовые решения на период постковидного восстановления к реальности и нуждам развивающихся стран, составляющих большинство. И в этой связи Малайзия призвала страны-члены ООН создать международный механизм монетарного сотрудничества, чтобы построить более эффективную и справедливую систему, способную дать сбалансированный ответ на финансовые нужды глобального развития.
Тем временем, Китай уже начал сокращать свою зависимость от западных финансовых механизмов. Правда, Пекину потребуется определенное время, чтобы создать параллельные инструменты и механизмы, способные надежно защитить его интересы от произвола США, как главного распорядителя мировой валюты. Сегодня и у Китая, и у США есть неотложные потребности в стабилизации общемировой финансово-экономической ситуации, что должно стать в 2023 году определяющей тенденцией на мировом финансовом рынке. Но в долгосрочной перспективе, как считают китайские эксперты, конкуренция между США и КНР приведет к постепенному разделению финансов и валюты.
Анализ итогов работы очередного саммита Африканского союза позволяет сделать два вывода: во-первых, в изменении мировой финансовой системы заинтересованы многие страны, и, во-вторых, работа в этом направлении уже началась.
А вот кто и когда эти изменения внесет, а тем более, как это отразится на экономике, скажем, Азербайджана, говорить еще слишком рано.