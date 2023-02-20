Эльнур Мамедов, отдел экономики 18:22

В конце прошлой недели в эфиопской столице Аддис-Абебе состоялся очередной саммит Африканского союза (АС), посвященный, главным образом, экономическим вопросам, включающим также функционирование африканской континентальной зоны свободой торговли. С важным заявлением на саммите выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, подчеркнувший, что существующая глобальная финансовая система не служит интересам развивающихся стран, а потому должна быть изменена.

Генсек ООН прямо указал на то, что глобальная финансовая система дает сбои. По его словам, она несправедлива и не служит интересам развивающихся стран. «Развивающиеся страны брошены в беде, поскольку им отказывают в облегчении долгового бремени и взимают с них грабительские процентные ставки», - подчеркнул генсек ООН. Гутерриш призвал к полному переосмыслению глобальной финансовой архитектуры, что позволило бы ей в полной мере отражать реальные потребности развивающихся стран. Атмосферу неудовлетворенности и озабоченности, в которой проходил саммит Африканского союза, который объединяет 55 государств, в полной мере отразила программная речь Азали Ассумани, президента Коморских Островов, вступившего в должность председателя Африканского союза на 2023 год, и призвавшего полностью аннулировать внешние долги стран Африки. По словам нового председателя АС, этот шаг приведет к экономическому росту стран Африки и поможет противостоять негативным последствиям украинского кризиса. Как известно, страны Африки являются одними из наиболее бедных в мире. Таким образом, выступление Антонио Гутерриша стало очередным призывом к мировому сообществу действовать в интересах всех стран и народов и изменить глобальную финансовую систему. Кстати, именно эту тему Гутерриш озвучил в начале февраля перед Генеральной Ассамблеей ООН по приоритетам работы на 2023 год, предложив механизмы, с помощью которых следует реформировать глобальную финансовую систему. По мнению генсека ООН, мировой финансовой системе необходимо не просто дальнейшее развитие, а радикальная трансформация.

«Настало время нового Бреттон-Вудса (в 1944 году в городке Бреттон-Вудс, штат Нью-Гэмпшир, были подписаны договоренности, заложившие основы послевоенной финансовой системы – прим. ред.), настало время для новых обязательств, которые поставят во главу угла механизма глобальной финансовой системы нужды и потребности развивающихся стран, - подчеркнул Антони Гутерриш. - Время заняться вопиющими неравенством и несправедливостью, которые стали еще более очевидны в результате пандемии коронавируса и ее последствий». Генсек ООН указал также на необходимость обеспечить развивающимся странам возможность отстаивать свое мнение в глобальных финансовых институтах, а также создать новую долговую архитектуру, которая будет включать механизмы для облегчения долгового бремени и реструктуризации задолженностей развивающихся стран, в том числе, стран со средним уровнем дохода, оказавшихся в тяжелом положении. «Прежде всего, свои модели работы должны изменить многосторонние банки развития», - добавил Гутерриш. Впрочем, проблема, поднятая Антонио Гутерришем, касается не только африканских стран. Беспокойство по поводу несправедливости мировой финансовой системы, в рамках которой одна страна контролирует учетные ставки для всего мира, выразил и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб. По его мнению, во взаимосвязанном мире политические и иные решения одних стран могут оказывать влияние на другие. Так, в условиях борьбы с инфляцией, от которой сегодня страдает весь мир, установление учетных ставок только одним государством влияет и на другие страны.