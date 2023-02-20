Кремль: Россия не будет противостоять кому-либо
Россия не собирается противостоять кому-либо в мире.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Россия полагает, что США управляют Европой. При этом большинство стран в мире имеют другую точку зрения, и они не хотят следовать какой-либо одной позиции в международных отношениях, отметил Песков.
"Страны поймут, что Россия не собирается противостоять кому-либо, Россия ищет дружелюбных отношений, основанных на взаимном уважении и доверии", - обратил внимание представитель Кремля.