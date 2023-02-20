Байден о разговоре с Зеленским

Президент США Джо Байден заявил, что на состоявшейся в понедельник в Киеве встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заверил его в прочности поддержки Киева со стороны Вашингтона.

"Я сказал президенту Зеленскому, когда мы разговаривали вчера в Киеве, что я могу с гордостью заявить о нашей остающейся непоколебимой поддержке Украины", - сообщил глава Белого дома на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве.

Ранее Байден в ходе необъявленного визита в Киев проинформировал о новом пакете военной помощи США украинской стороне на сумму примерно $500 млн. Это была первая поездка американского президента в Украину за время войны. Визит готовился в условиях строжайшей секретности.