Суд в Армении отказался арестовывать генерала Хачатурова

Он отметил, что Хачатуров был освобожден из зала суда, сейчас он направляется домой.

Адвокат Хачатурова Акоп Енокян отметил, что он пока не успел ознакомиться с решением суда.

Ранее Енокян сообщил, что во время заседания никто не давал показаний против Хачатурова. Сам генерал-майор выступил с заявлением, детально представив свою позицию.

Бывшего командира Третьего армейского корпуса задержали после того, как генпрокурор Анна Вардапетян получила одобрение парламента на уголовное преследование экс-министра обороны Сейрана Оганяна. Оба бывших высокопоставленных военных обвиняются в махинациях с продажей территории двух воинских частей. Оганян уже заявлял, что это были старые и разрушенные здания и земли, которые не эксплуатировались и были источником дополнительных расходов для бюджета.

Генерала обвиняют в отмывании денег в 2006-2010 гг., когда он был командиром одной из воинских частей. Речь идет о предполагаемом злоупотреблении должностным положением и легализации крупной недвижимости (отмывание денег).