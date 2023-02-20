Австрия призвала Россию вернуться к соблюдению Договора о наступательных вооружениях

"Сделанное Россией объявление о приостановке действия ДСНВ вызывает большое сожаление. Это последний оставшийся двусторонний договор о контроле над вооружениями между США и Россией, он имеет огромное значение. Мы призываем Россию отказаться от решения", - отмечается в тексте.

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. По словам главы государства, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в соответствии с этим документом, российская сторона должна для себя понять, "на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания", как будут учитываться их стратегические арсеналы.