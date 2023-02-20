Вучич ожидает «значительные изменения» в войне в Украине

По словам Вучича, из сегодняшних заявлений президента России Владимира Путина можно сделать вывод, что он продолжит вести «очень интенсивную борьбу в Украине».

Такое мнение он высказал на полях Международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.

Президент Сербии Александар Вучич ожидает, что в ближайшие 3 дня ситуация в зоне военных действий в Украине кардинально изменится.

Сербский президент отметил, что эта позиция, «другими словами, эскалация конфликта» осложнит положение Сербии в политическом, военном и во всех других отношениях.

«Я рассчитываю увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада», - сказал Вучич.

Политик также высказал мнение, что война в Украине в ближайшем будущем будет лишь усугубляться и расширяться и в конечном счете станет неконтролируемой.