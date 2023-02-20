Пригожин: «Вагнеровцы» «уничтожили» 110 тысяч украинских солдат

Так он ответил на вопрос, сколько на данный момент погибших и раненых в рядах ЧВК «Вагнер».

«Действительно, с начала «СВО» большое количество погибших. Их значительно больше, чем 30 тысяч (такие данные приводит правительство США – ред.). Я думаю, что около 100-110 тысяч, но у вас неверная формулировка. Они погибли не в рядах ЧВК «Вагнер», а погибли, попадая на боевые порядки ЧВК «Вагнер». И все это военнослужащие Вооруженных сил Украины и других структур, которые пытаются воевать с ЧВК «Вагнер». Поэтому общее количество погибших украинских солдат – около 110 тысяч, уничтоженных руками ЧВК «Вагнер», - сказал Пригожин.

Его также спросили, сколько бойцов «Вагнера» было расстреляно или забито кувалдой за измену и дезертирство.

«Военнопленных мы не расстреливаем и кувалдой не забиваем», - ответил основатель ЧВК.