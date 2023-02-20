Си Цзиньпин может приехать в Москву

С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, планирование предполагаемого визита находится на ранней стадии, даты пока не определены. Не исключено, что поездка может состояться в апреле или мае.

Как утверждают источники газеты, председатель КНР намерен выступить в поддержку многосторонних мирных переговоров, а также указать на недопустимость применения ядерного оружия.