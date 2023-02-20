Премьер Молдовы: Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе
Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить туда своих военных.
Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.
По его словам, существует несколько сценариев дестабилизации, но органы Молдовы готовы противостоять подобным вызовам.
Он подчеркнул, что его цель - обеспечить мир и стабильность в стране.
"Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели по миру и безопасности", - сказал Речан.