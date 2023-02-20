Президент России Владимир Путин пока не планирует никаких контактов со своим американским коллегой Джо Байденом на фоне решения Москвы приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него.

"Нет, мы с вами слышали первую реакцию на это решение со стороны господина (генсека НАТО Йенса) Столтенберга, первую реакцию со стороны господина (американского госсекретаря Энтони) Блинкена. Никаких контактов пока не планируется", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, поступали ли после этого от американской стороны запросы о контактах на уровне президентов, планируется ли разговор Путина и Байдена.