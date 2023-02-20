Москва заявила о «геополитической подоплеке» решения ЕС развернуть миссию в Армении
Решение Брюсселя о развертывании в Армении так называемой гражданской миссии ЕС имеет отчетливую геополитическую подоплеку, не способствующую реальной стабилизации на Южном Кавказе.
Об этом в телефонном разговоре со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, говорится в сообщении российского МИД.
Галузин также подчеркнул отсутствие консенсуса по данной инициативе между Баку и Ереваном.
В сообщении отмечается, что стороны обсудили тему нормализации армяно-азербайджанских отношений.