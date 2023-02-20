Лавров: Визит Байдена в Киев - спектакль

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя информацию о визите американского президента Джо Байдена в Киев и данные о новых поставках оружия Украине, назвал это "спектаклем".

Он также указал на бесперспективность действий Запада.

"Как идет спектакль, так он и продолжается, все работает именно в этом ключе с точки зрения наших западных коллег бывших и с точки зрения спасения нацистского режима, попытки бесперспективны", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".