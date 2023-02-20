Россия «ставит под угрозу мировую безопасность», заявили в Британии

Об этом заявил журналистам официальный представитель британского премьер-министра Риши Сунака.

Правительство Великобритании надеется, что руководство России пересмотрит решение о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

По его словам, которые приводит агентство Reuters, Соединенное Королевство выражает надежду на то, что Москва «сможет пересмотреть опрометчивое решение о приостановке участия России в ДСНВ».

«Контроль над вооружениями жизненно важен для безопасности нашей планеты», - добавил представитель главы Кабмина, выступив с утверждением, что действия России «ставят под угрозу мировую безопасность ради политической выгоды».