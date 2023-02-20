«Есть все основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит закрепленным в преамбуле ДСНВ фундаментальным принципам и пониманиям, на которых зиждется Договор и без которых он не был бы заключен. Фактически речь идет о коренном изменении обстоятельств по сравнению с существовавшими на момент заключения ДСНВ», - отмечается в заявлении.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России в связи с приостановлением РФ действия ДСНВ.

«Крайняя степень враждебности Вашингтона, нагнетаемая им конфронтация и открыто взятый курс на злонамеренную эскалацию конфликта в Украине и вокруг нее создали для нас принципиально иную обстановку в области безопасности. При этом вновь напоминаем, что в преамбуле ДСНВ, которая является его неотъемлемой частью, постулируется приверженность сторон принципу неделимой безопасности и выстраиванию отношений на основе взаимного доверия и сотрудничества. Однако сегодня США открыто стремятся нанести России «стратегическое поражение», а подстегиваемая Вашингтоном напряженность выходит далеко за рамки украинского кризиса – США и возглавляемый ими Запад пытаются навредить нашей стране на любом уровне, в любой сфере и в любом регионе мира», - указывается в заявлении.

В такой обстановке, подчеркнули в ведомстве, «ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше не представляется возможным – как в принципиальном плане, так и применительно к сфере контроля над вооружениями, которая неотделима от геополитических и военно-стратегических реалий».

США давно и существенным образом нарушали центральные положения ДСНВ, добавили на Смоленской площади, отметив, что решение о приостановлении участия РФ может быть обратимо, если Вашингтон предпримет усилия для возобновления функционирования договора.

«Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности. Призываем американскую сторону именно к этому. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены», - подчеркнули в МИД.