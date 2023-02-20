Кремль о приостановке участия России в ДСНВ

Основная цель решения главы российского государства Владимира Путина о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) заключается в том, чтобы убедиться в продолжении соблюдения ядерного паритета.

Об этом заявил российским СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия не покидает ДСНВ, а приостанавливает участие в нем.

"Это очень важно, поскольку то, на чем настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации. Основная цель президента и нашей страны - убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета", - сказал Песков.