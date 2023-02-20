Байден: Запад не планировал нападать на Россию новость дополнена; видео
Западные страны не планировали нападать на Россию, они не стремятся установить контроль над ней или уничтожить ее.
Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Варшаве.
"Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее, как Путин сказал сегодня. Запад не планировал нападать на Россию. Мы хотим жить в мире. Мы не ваши враги", - сказал он.
По словам Байдена, "эта война не вызвана необходимостью, это трагедия".
"Эту войну выбрал Путин. Она началась по его желанию. Он может закончить эту войну в любой момент, ему достаточно сказать одно слово. Если Россия остановит свое вторжение, война закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться - это будет концом Украины. Поэтому мы будем помогать Украине защищать себя", - сказал президент США.