Западные страны не планировали нападать на Россию, они не стремятся установить контроль над ней или уничтожить ее.

Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Варшаве.

"Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее, как Путин сказал сегодня. Запад не планировал нападать на Россию. Мы хотим жить в мире. Мы не ваши враги", - сказал он.