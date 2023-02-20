«Текстильщик» Аскеров в ожидании суда

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Азера Аскерова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере. Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Потерпевшими в рамках уголовного дела признаны Физули Гусейнов, граждане Турции Хумейра Генч и Хакан Дойгюн. Выяснилось, что Аскеров, занимающийся торговлей текстилем, «кинул» их на крупную сумму денег. Его арестовали в мае 2021 года и заключили под стражу.

Сам Аскеров является зятем Арифа Новрузова, в свое время работавшего старшим советником в Администрации президента Азербайджана. Новрузов, пытаясь добиться освобождения родственника, раскошелился на 100 тысяч манатов, но сам стал жертвой мошенников. Мужчина был освобожден от занимаемой должности в апреле 2022 года и вскоре скончался.