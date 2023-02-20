"Россия никогда не победит Украину. Никогда", - сказал Байден.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Варшаве.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия не сможет одержать победу в войне в Украине.

Говоря о начале войны в Украине, он отметил, что "весь мир столкнулся с испытанием на века": "Европа столкнулась с испытанием, Америка столкнулась с испытанием. НАТО столкнулась с испытанием. Все демократии столкнулись с испытанием".

"Вопросы, с которыми мы столкнулись, были настолько же просты, насколько и глубоки. Мы ответим или отвернемся? Мы будем сильны или слабы? Будем ли едины со всеми союзниками или разобщены?", - подчеркнул американский лидер.

"Спустя год мы знаем ответ. Мы отреагировали. Мы проявили силу и единство. И мир не отвернулся", - сказал Байден.

При этом он считает, что война в Украине может длиться не один год, Украину ждут "тяжелые и горькие дни".

"Мы должны быть честны друг с другом. Защита свободы - это работа не одного дня и даже не года", - сказал он.

"Украина продолжает защищаться от российского наступления и готовит свое контрнаступление. Будут жесткие и горькие дни, победы и трагедии, но Украина приготовилась", - добавил Байден.