Байден: Россия не победит обновлено
Президент США Джо Байден заявил, что Россия не сможет одержать победу в войне в Украине.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Варшаве.
"Россия никогда не победит Украину. Никогда", - сказал Байден.
Говоря о начале войны в Украине, он отметил, что "весь мир столкнулся с испытанием на века": "Европа столкнулась с испытанием, Америка столкнулась с испытанием. НАТО столкнулась с испытанием. Все демократии столкнулись с испытанием".
"Вопросы, с которыми мы столкнулись, были настолько же просты, насколько и глубоки. Мы ответим или отвернемся? Мы будем сильны или слабы? Будем ли едины со всеми союзниками или разобщены?", - подчеркнул американский лидер.
"Спустя год мы знаем ответ. Мы отреагировали. Мы проявили силу и единство. И мир не отвернулся", - сказал Байден.
При этом он считает, что война в Украине может длиться не один год, Украину ждут "тяжелые и горькие дни".
"Мы должны быть честны друг с другом. Защита свободы - это работа не одного дня и даже не года", - сказал он.
"Украина продолжает защищаться от российского наступления и готовит свое контрнаступление. Будут жесткие и горькие дни, победы и трагедии, но Украина приготовилась", - добавил Байден.
*** 21:25
Североатлантический альянс не будет разделен и не устанет на фоне войны в Украине.
Об этом заявил во время выступления в Варшаве президент США Джо Байден.
По его словам, спустя почти год после начала войны в Украине президент России Владимир Путин "больше не сомневается в силе" коалиции США и их партнеров, оказывающих поддержку Киеву.
"Однако он до сих пор сомневается в нашей твердости. Он сомневается в нашей способности к длительным действиям. Он сомневается в том, что мы будем продолжать поддерживать Украину. Он сомневается в том, что НАТО может оставаться единой", - считает американский лидер.
"Но не должно быть сомнений в том, что наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделена, и мы не устанем", - заверил Байден.