Франция обеспокоена возможностью проведения ядерных испытаний

"Франция выразила обеспокоенность в связи с требованием России обеспечить готовность к проведению ядерных испытаний в случае, если их проведут США", - отмечается в коммюнике.

Об этом сообщил МИД страны.

В МИД Франции подчеркнули важность Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который был ратифицирован Россией в 2000 году.

Также в Париже призвали "соблюдать мораторий на ядерные испытания".

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил соответствующую задачу Минобороны и Росатому, которые "должны подготовиться к проведению ядерных испытаний при необходимости, но первой Россия их проводить не будет".