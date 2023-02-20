Соединенные Штаты поддерживают Молдову и ее президента Майю Санду.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, на котором, по его словам, присутствовала глава молдавского государства.

"Президент Санду сегодня здесь, - сказал он. - Я горд поддерживать вас и любящий свободу народ Молдовы".

Байден также обратился к собравшимся с просьбой поаплодировать Санду и Молдове, которые стремятся попасть в Евросоюз.