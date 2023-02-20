Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 22:24

За последние дни в Армении активизировался бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, примкнувший к лагерю оппозиции после того, как был освобожден от занимаемой должности. Предполагается, что Ванецян был завербован российскими спецслужбами. На это в свое время весьма прозрачно намекал премьер-министр Никол Пашинян. Экс-глава СНБ заявил, что не допустит подписания какого-либо документа между Азербайджаном и Арменией, «ставящего под угрозу будущее Нагорного Карабаха». Свою позицию Ванецян озвучил на конференции, организованной по случаю 35-летия начала сепаратистского движения в Карабахе.

«Цену за так называемый мир будут платить не власти, а весь армянский народ. Непозволительно подписывать какой-либо документ за его спиной», – считает Ванецян. Следует принять в расчёт, что амбициозный спецслужбист, создавший партию «Родина» и присоединившийся к борьбе за отстранение от власти Никола Пашиняна, был вынужден уйти в тень, так и не добившись успеха, после провала уличного движения оппозиции в Ереване весной прошлого года. И вот теперь политический лузер Ванецян возвращается «в строй», громко заявляя, что «не допустит» подписания мира между Азербайджаном и Арменией, никакого мирного соглашения. Характерно, что прозвучало это заявление на фоне активной работы над новым текстом азербайджано-армянского мирного соглашения, после мюнхенского диалога Алиева-Пашиняна, состоявшегося при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена.

Есть ли у Ванецяна электоральная база и ресурсы, чтобы воплотить в жизнь столь амбициозное заявление? Ведь, как было отмечено выше, экс-чекист не пользуется в Армении особой популярностью. Не говоря уже о том, что в нынешней ситуации аффилированность Ванецяна с Россией, стремительно теряющей в Армении былой политический вес, что, естественно, отражается и на ослаблении пророссийских сил в этой стране, исключает достижение каких-либо серьезных успехов в армянской политике. Что же касается политической «реинкарнации» Ванецяна, то, скорее всего, речь идёт об очередной инициативе Москвы, у которой, судя по всему, нет более подходящего кандидата на место лидера пророссийских сил, способного остановить дрейф внешней политики Армении в сторону Запада. Об обеспокоенности Кремля свидетельствует заявление представителя МИД России Марии Захаровой, назвавшей отправку пограничной миссии ЕС в Армению «попыткой Запада укрепить свои позиции в союзной России стране».