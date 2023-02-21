Байден о санкциях против России

"Мы продолжаем поддерживать самый масштабный в истории санкционный режим, который действовал против какой-либо страны. Мы объявим о новых санкциях на этой неделе совместно с нашими партнерами", - отметил Байден, говоря о мерах против России.

Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления в Варшаве.

Администрация США и партнеры Вашингтона намерены объявить на текущей неделе о введении новых санкций против России.

Между тем газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что новые санкции США затронут 200 физических и юридических лиц из России.

По данным издания, в санкционный список США будут внесены "губернаторы и члены семей российских чиновников".

Кроме того, ограничительные меры, по сведениям издания, будут введены против компаний военно-промышленного комплекса (ВПК), предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также "сетей, предположительно, задействованных в обходе санкций".

Ожидается, что Минфин США представит обновленный санкционный список по России уже на этой неделе.