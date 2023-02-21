Захарова – Байдену: Запад России недруг, это хуже, чем враг

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обращение к россиянам президента США Джо Байдена.

Сегодня в Варшаве американский лидер заявил, что «США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее, как Путин сказал сегодня».

«Запад не планировал нападать на Россию. Мы хотим жить в мире. Мы не ваши враги», - сказал Байден, обращаясь к народу России.

«В русском языке есть замечательное слово «недруг». Оно хуже, чем враг», - написала Захарова в своем Telegram-канале.