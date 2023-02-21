МИД призвал Лукашенко уважать территориальную целостность Грузии

«Эта акция грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах и является попыткой узаконить российский оккупационный режим», - говорится в заявлении МИД Грузии.

МИД Грузии осудил встречу в Минске белорусского лидера Александра Лукашенко с де-факто президентом Абхазии Асланом Бжания.

В ведомстве призвали Беларусь «уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах, прекратить предпринимать такие действия, которые противоречат основополагающим принципам и нормам международного права».

Лукашенко сегодня заявил, что ему непонятны протесты Тбилиси по поводу его контактов с Сухуми.