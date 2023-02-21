Ревность довела Тагиева до тюрьмы
В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 33-летнего жителя Самухского района Мадата Тагиева, обвиняемого в убийстве.
Как сообщает корреспондент haqqın.az, инцидент произошел 22 июня прошлого года в селе Физули Самухского района. Убитый Джавид Алиев был другом и коллегой Тагиева. На преступление последнего толкнула ревность: он подозревал Алиева в связи с собственной супругой.
Зарезав друга, Тагиев добровольно сдался полиции. В суде свою вину он не отрицал.
Отец погибшего сообщил, что его сын регулярно предавался распитию спиртного в доме Тагиевых: мужчина рассказал, что никогда этого не одобрял. Он потребовал наказать потерпевшего по всей строгости закона.
Супруга Тагиева, Алия Мамедова, призналась, что убитый регулярно отправлял ей письма интимного содержания, но взаимности так и не получил. Рассказать обо всем мужу женщина не решалась.
Мадата Тагиева приговорили к 10 годам колонии строгого режима.