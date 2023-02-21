Ревность довела Тагиева до тюрьмы

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 33-летнего жителя Самухского района Мадата Тагиева, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, инцидент произошел 22 июня прошлого года в селе Физули Самухского района. Убитый Джавид Алиев был другом и коллегой Тагиева. На преступление последнего толкнула ревность: он подозревал Алиева в связи с собственной супругой.

Зарезав друга, Тагиев добровольно сдался полиции. В суде свою вину он не отрицал.