Индийская компания не раскрыла цену на российскую нефть и... осталась без сырья

Принадлежащая государству индийская нефтеперерабатывающая компания Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) отказалась раскрывать цену на российскую нефть, после чего у нее возникли сложности при оплате сырья из-за ценового потолка, установленного ранее ЕС и G7 в рамках антироссийских санкций.

Об этом сообщил Bloomberg один из топ-менеджеров компании на анонимных условиях.

Сейчас компания не может найти западные банки, которые готовы обрабатывать такие платежи, сообщил источник.