Индийская компания не раскрыла цену на российскую нефть и... осталась без сырья
Принадлежащая государству индийская нефтеперерабатывающая компания Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) отказалась раскрывать цену на российскую нефть, после чего у нее возникли сложности при оплате сырья из-за ценового потолка, установленного ранее ЕС и G7 в рамках антироссийских санкций.
Об этом сообщил Bloomberg один из топ-менеджеров компании на анонимных условиях.
Сейчас компания не может найти западные банки, которые готовы обрабатывать такие платежи, сообщил источник.
Ранее HPCL оплачивала российскую нефть в долларах США, дирхамах ОАЭ и российских рублях, сказал представитель компании. В индийских рупиях платежи до сих пор не проводились. При этом проблема с платежами вряд ли может оказать значительное влияние на поставки нефти из России в Индию, поскольку в настоящее время рассматриваются обходные пути, заверил собеседник. Он не раскрыл подробности альтернативных схем.
По данным на 31 марта, за год HPCL переработала 15 млн тонн импортной нефти, из которых два млн тонн было закуплено в России.
Ранее ЕК пояснила, что ограничения на поставки российских нефтепродуктов не распространяются на нефтепродукты, изготовленные из российской нефти за границей. Кроме того, потолок цен не действует для смесей, в которых в том числе присутствуют российские нефтепродукты.
5 февраля начал действовать потолок цен: он установлен на уровне $100 за баррель для светлых нефтепродуктов (в том числе дизельное топливо и бензин) и $40 - для темных.