Бельгия обратилась к России: Решение по ДСНВ надо отменить

Министерство иностранных дел Бельгии выступило с призывом к правительству России пересмотреть свое решение о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Решение России приостановить свое участие в ядерном договоре с США наносит еще один удар по международному режиму нераспространения. Бельгия настоятельно призывает Россию отменить свое решение", - говорится в публикации бельгийского внешнеполитического ведомства в Twitter.

В министерстве также подчеркнули, что данный шаг "ставит под угрозу единственное соглашение об ограничении размещения ядерного оружия".