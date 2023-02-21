Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

"Президент РФ внес в Государственную думу проект федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", - сказал он.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Москва приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Внесенный президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Госдумы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации", - сказал он.

Володин уточнил, что проект был направлен в думские комитеты по международным делам и обороне.

При этом российские СМИ сообщили, что что в данном документе указывается: решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать президент РФ.