Американского армянина приговорили в России к 8 годам тюрьмы

В конце декабря 2021 года Хачатурян летел из Лос-Анджелеса в Ереван с пересадкой в Москве. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту «Шереметьево», при задержании таможенники изъяли у него боевой пистолет Gloсk 17 с патронами.

Гражданин США армянского происхождения Андрэ Хачатурян приговорен в России к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду оружия.

37-летний армянин были признан виновным в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и контрабанде оружия (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Защита просила оправдать подсудимого по 222-й статье за отсутствием состава преступления, поскольку авиакомпания приняла сумку с пистолетом в качестве груза.

По словам адвокатов, Хачатурян был убежден, что не нарушает никакого закона и специально не прятал оружие, которое было найдено в его багаже вместе с другими вещами.

Адвокат Игорь Бушманов заявил, что подсудимый сожалеет о том, что официально не оформил документы на перевозку оружия. Защитники считают приговор несоразмерным и намерены его обжаловать.