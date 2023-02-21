По его словам, в Вашингтоне смещается импульс в сторону отправки Украине дальнобойного оружия.

Об этом во время визита в Киев 21 февраля заявил американский политик, глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, сообщает Reuters.

США начали рассматривать вопрос о передаче Украине баллистических ракет ATACMS и истребителей F-16. Запад уже готов приступить к обучению пилотов.

Маккол признал, что администрация президента США и Совет национальной безопасности по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как быстро и какое оружие отправить нашей стране. Однако сдвиги в этом вопросе уже есть.

"Но я вижу нарастающий импульс к вводу артиллерии и самолетов. И в любом случае мы можем начать обучение пилотов прямо сейчас, чтобы они были готовы", – сказал Маккол.

Кроме того, американский депутат после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что украинский лидер дал ему список оружия, необходимого нашей стране. В перечне есть и F-16, и ATACMS. Зеленский аргументировал эту необходимость тем, что такое оружие способно дойти до Крыма, чтобы поразить иранские беспилотники, которыми Россия атакует Украину.

Президент Украины уже прокомментировал встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США и Майклом Макколом. Он назвал ее важной.