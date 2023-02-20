Антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН поддержали почти 70 стран
Антироссийскую резолюцию о достижении мира в Украине, проект которой был ранее представлен в секретариат Генеральной Ассамблеи ООН, поддержали 68 стран.
Об этом заявила на брифинге постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
По ее словам, в проекте резолюции содержится призыв к достижению "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине".
"К настоящему моменту уже 68 стран выступили в поддержку этого важного документа, и мы решительно призываем все страны-члены ООН проголосовать за эту резолюцию, проголосовать за мир", - указала постпред США.
Ранее официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубияк заявила, что направленная против России резолюция о достижении мира в Украине на основе плана украинского лидера Владимира Зеленского была направлена в секретариат Генассамблеи ООН. Резолюция в числе прочего содержит призыв к России вывести свои силы из Украины. Обсуждение и голосование по документу планируется провести 22-23 февраля.