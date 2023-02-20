Антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН поддержали почти 70 стран

Антироссийскую резолюцию о достижении мира в Украине, проект которой был ранее представлен в секретариат Генеральной Ассамблеи ООН, поддержали 68 стран.

Об этом заявила на брифинге постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, в проекте резолюции содержится призыв к достижению "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине".