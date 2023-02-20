В Минобороны России ответили Пригожину о нехватке боеприпасов для «Вагнера»

В Министерстве обороны России ответили основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину на его заявления об острой нехватке боеприпасов.

В оборонном ведомстве заявили, что командование объединенной группировки войск в рамках «спецоперации» уделяет «особое постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений».

При этом в Минобороны назвали заявления о блокировании поставок боеприпасов «экзальтированными».