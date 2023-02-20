В Минобороны России ответили Пригожину о нехватке боеприпасов для «Вагнера»
В Министерстве обороны России ответили основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину на его заявления об острой нехватке боеприпасов.
В оборонном ведомстве заявили, что командование объединенной группировки войск в рамках «спецоперации» уделяет «особое постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений».
При этом в Минобороны назвали заявления о блокировании поставок боеприпасов «экзальтированными».
Ранее Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не дают боеприпасы из-за конфликта с российским Министерством обороны.
«Сегодня каждый день погибает в 2 раза больше бойцов ЧВК «Вагнер» и других подразделений, которых мы не можем прикрыть из-за полного снарядного голода», – сказал он.
Основатель ЧВК утверждает, что ему известно о наличии боеприпасов на складах, но его бойцы их получить в нужном объеме не могут.