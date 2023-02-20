Иран ввел новые санкции против ЕС и Великобритании
Власти Ирана ввели санкции против 15 физических лиц и 13 юридических лиц, структур и организаций из стран Евросоюза, а также 8 физлиц из Великобритании.
Об этом сообщил иранский телеканал Al Alam со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства ИРИ.
Согласно заявлению, фигуранты санкционного списка обвиняются в "поддержке терроризма, террористических группировок и насилия, направленного против иранского народа, вмешательстве во внутренние дела Исламской Республики Иран, призывах к насилию и беспорядкам в Иране, распространении лжи и недостоверной информации о стране", причастности к усилению санкционного давления на иранский народ, что Тегеран расценивает как "экономический терроризм".
В черный список были включены в том числе министр-делегат Франции по вопросам равноправия Изабель Ром, министр-делегат по вопросам промышленности Франции Ролан Лескюр, французский политик Мишель де Вокулёр, депутаты Бундестага ФРГ Рената Альт и Родерих Кизеветтер.
Рестрикции также были введены в отношении нескольких европейских военно-промышленных компаний (среди которых машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG, технологическая Quantum-Systems GmbH, судостроительная ThyssenKrupp Marine Systems of Germany, ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA).
Под санкции также попали организации "Христиане за Израиль" (Нидерланды) и Центр документации и информации об Израиле (CIDI, Нидерланды).
Введенные санкции предполагают "блокирование счетов и транзакций (для попавших в санкционный список физических и юридических лиц – ред.) в финансовой и банковской системах Ирана, блокирование активов в пределах иранской юрисдикции, а также запрет на выдачу виз и въезд на территорию" Ирана.