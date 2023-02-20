Иран ввел новые санкции против ЕС и Великобритании

Власти Ирана ввели санкции против 15 физических лиц и 13 юридических лиц, структур и организаций из стран Евросоюза, а также 8 физлиц из Великобритании.

Об этом сообщил иранский телеканал Al Alam со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства ИРИ.

Согласно заявлению, фигуранты санкционного списка обвиняются в "поддержке терроризма, террористических группировок и насилия, направленного против иранского народа, вмешательстве во внутренние дела Исламской Республики Иран, призывах к насилию и беспорядкам в Иране, распространении лжи и недостоверной информации о стране", причастности к усилению санкционного давления на иранский народ, что Тегеран расценивает как "экономический терроризм".