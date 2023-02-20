Госсекретарь США о миссии Азербайджана…

На пресс-конференции в Афинах со своим греческим коллегой госсекретарь заявил, что в результате запуска газопровода Греция-Болгария, София, ранее зависевшая от российского газа, сможет полностью обеспечивать свои потребности за счет поставок из Азербайджана.

«И, конечно же, Греция также помогает НАТО укрепить свою энергетическую безопасность, способствуя диверсификации источников и уменьшению зависимости от российского газа, а также углубляя их интеграцию в более широкий энергетический рынок Европы, - подчеркнул Энтони Блинкен. - Болгария, например, раньше зависела от России в отношении поставок природного газа на 90 процентов. Недавно построенный интерконнектор с Грецией позволяет Болгарии отказаться от этого источника. В результате, в следующем году страна будет импортировать из Азербайджана и США 100 процентов потребляемого газа».

Следует отметить, что строительство интерконнектора Греция-Болгария долгие годы затягивалось пророссийскими силами в Болгарии. Но в прошлом году коалиция прозападных сил в стране решила ускорить строительство газопровода и отказаться от российского газа. В результате, интерконнектор Греция-Болгария был введен в эксплуатацию 1 октября 2022 года.

Выступая на торжественной церемонии по случаю его открытия, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал этот проект «историческим» и добавил, что IGB будет играть важную роль в укреплении энергобезопасности Европы и диверсификации поставок газа.

«Сегодня энергетическая безопасность является неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности каждой страны, что лишний раз доказывает текущая политическая ситуация в мире, - подчеркнул президент Азербайджана. - Южный газовый коридор – один из важных инфраструктурных проектов, реализуемых на европейском континенте и меняющий энергетическую карту Европы. Азербайджан гордится тем, что является инициатором этого проекта».