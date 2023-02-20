Число погибших в результате пожара в здании с отелем «Москабельмед» («МКМ») на Международной улице в центре Москвы увеличилось до 6, среди жертв двое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Площадь пожара составила 300 кв. метров.

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Четыре человека погибли в результате пожара в здании, в котором находится отель «Москабельмед» («МКМ»), на Международной улице в центре Москвы.

Об этом сообщили в оперативных службах.

Среди жертв инцидента есть двое детей.

В экстренных службах ранее сообщали об одном погибшем и девяти пострадавших.