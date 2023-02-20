Пожар в центре Москвы: погибли 6 человек фото; обновлено
Число погибших в результате пожара в здании с отелем «Москабельмед» («МКМ») на Международной улице в центре Москвы увеличилось до 6, среди жертв двое детей.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве отметили, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
Площадь пожара составила 300 кв. метров.
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Четыре человека погибли в результате пожара в здании, в котором находится отель «Москабельмед» («МКМ»), на Международной улице в центре Москвы.
Об этом сообщили в оперативных службах.
Среди жертв инцидента есть двое детей.
В экстренных службах ранее сообщали об одном погибшем и девяти пострадавших.
Кроме того, отмечалось, что возгорание произошло в части здания, где находятся квартиры из бывшего общежития.
Предварительной причиной пожара является поджог. По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре.