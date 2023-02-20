Китай представит план по урегулированию в Украине

Китай намерен обнародовать свои предложения по мирному урегулированию в Украине.

Об этом сообщил журналистам постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Это будет в течение нескольких дней", - сказал дипломат.

22 февраля возобновляет работу спецсессия Генассамблеи ООН по Украине. 23 февраля, как ожидается, ее участники проголосуют по проекту резолюции об урегулировании на основе мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.