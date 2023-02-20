Экс-министр безопасности Мексики признан виновным в наркоторговле в США

Жюри присяжных на суде в США признало экс-министра общественной безопасности Мексики Хенаро Луну виновным по пяти пунктам обвинения.

Об этом сообщила радиостанция MVS Noticias.

По ее данным, три пункта обвинения касаются контрабанды наркотиков, а остальные - участия в организованной преступной деятельности и даче ложных показаний.

Ожидается, что приговор в отношении бывшего главы силового ведомства будет вынесен в начале июня текущего года.