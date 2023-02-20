Украина распродает соль из Соледара, чтобы купить дроны

Запасы соли с предприятия «Артемсоль» (Соледар) в Украине продадут по цене 500 гривен ($13,5) за упаковку.

Об этом заявили в Верховной раде.

«Мы разделили 20 тонн соли на 100 тыс. символических пачек. Стоимость пачки - 500 гривен. 465 гривен ($12,5) с каждой передадут на формирование флотилии дронов-камикадзе», - говорится в сообщении в Telegram-канале парламента.

Соль может купить любой желающий.

Специальная партия также будет иметь особый дизайн. Вместо традиционной надписи «Соль каменная поваренная» на пакете появятся слова «Мощь каменная украинская».