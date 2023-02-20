Парламент Венгрии рассмотрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Государственное собрание (парламент) Венгрии начнет рассматривать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 1 марта и, возможно, ратифицирует их на следующей неделе.

Об этом сообщил на своем сайте еженедельник HVG, которому стал известен проект повестки дня предстоящих заседаний высшего законодательного органа страны.

"По нашей информации, в соответствии с предложениями о повестке дня, 27 и 28 февраля парламент будет рассматривать другие вопросы, а общие дебаты по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО начнутся только в среду, 1 марта. Таким образом, голосование по этому вопросу может состояться на следующей неделе", - уточнило издание.