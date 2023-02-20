В Кишеневе власти Молдовы и Азербайджана осудили армянские преступления
В Кишиневе при поддержке посольства Азербайджана, молдавско-азербайджанского конгресса и при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялась конференция, посвященная событиям в Ходжалы. Мероприятие было организовано в рамках традиционной акции «Справедливость для Ходжалы».
Как сообщает haqqin.az, в мероприятии приняли участие депутаты азербайджанского парламента, чиновники и общественные деятели из Молдовы, послы Турции, Болгарии Катара, Израиля, Румынии, Казахстана, руководители еврейских организаций Молдовы и журналисты.
Участникам мероприятия были розданы брошюры, листовки, компакт-диски с фильмом «Бесконечный коридор» и значки о Ходжалинском геноциде, подаренные Фондом Гейдара Алиева. Затем на конференции был показан фильм «Histogram #Khojaly» о Ходжалинском геноциде.
На конференции выступили посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов, руководитель Офиса президента Молдовы Андрей Спыну, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Таир Миркишили, депутат парламента Молдовы Виталий Жакот, депутат парламента Азербайджана Солтан Мамедов.