В Кишеневе власти Молдовы и Азербайджана осудили армянские преступления

В Кишиневе при поддержке посольства Азербайджана, молдавско-азербайджанского конгресса и при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялась конференция, посвященная событиям в Ходжалы. Мероприятие было организовано в рамках традиционной акции «Справедливость для Ходжалы».

Как сообщает haqqin.az, в мероприятии приняли участие депутаты азербайджанского парламента, чиновники и общественные деятели из Молдовы, послы Турции, Болгарии Катара, Израиля, Румынии, Казахстана, руководители еврейских организаций Молдовы и журналисты.