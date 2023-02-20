США расследуют утечку данных из электронной почты Пентагона

"Единственная другая информация, которую мы можем подтвердить на текущий момент, это то, что ни одна информационная система USSOCOM не была взломана", - добавил он.

Как отмечает телекомпания, утечка была обнаружена 8 февраля независимыми исследователями в сфере кибербезопасности. Cреди взломанных данных были стандартная информация о военных контрактах США и запрос сотрудников американского оборонного ведомства на проверку их документов. Каждый, кто знал IP-адрес сервера, имел доступ к данным на 3 терабайта без пароля, пока защита сервера не была восстановлена.