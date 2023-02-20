Спилберг снимет сериал о Наполеоне

Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Стивен Спилберг сообщил, что приступил к разработке мини-сериала о Наполеоне Бонапарте, в основу которого лег сценарий нереализованного фильма Стэнли Кубрика.

"Мы находимся в процессе создания крупного производства сериала из 7 серий для американской сети платного телевидения HBO по этому сценарию, написанному в 1961 году", - сказал Спилберг на пресс-конференции в рамках Берлинского кинофестиваля.