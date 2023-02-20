Спилберг снимет сериал о Наполеоне
Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Стивен Спилберг сообщил, что приступил к разработке мини-сериала о Наполеоне Бонапарте, в основу которого лег сценарий нереализованного фильма Стэнли Кубрика.
"Мы находимся в процессе создания крупного производства сериала из 7 серий для американской сети платного телевидения HBO по этому сценарию, написанному в 1961 году", - сказал Спилберг на пресс-конференции в рамках Берлинского кинофестиваля.
Таким образом, по его словам, премьера состоится на телеканале HBO.
Кубрик планировал заняться "Наполеоном" после успеха фильма "Космическая одиссея 2001 года". В этих целях он провел масштабное исследование жизни французского императора. Однако до съемок дело не дошло, в основном из-за причин финансового характера.