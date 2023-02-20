Зеленский: Путин пытается всех запугать
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы российского президента Владимира Путина возобновить испытания ядерных вооружений являются запугиваниями, на которые уже никто серьезно не реагирует.
"Что касается того, готовится ли РФ к ядерным испытаниям: мы же с вами взрослые люди. Этот человек (Путин – ред.) сперва принял решение, что будут какие-то запугивания, а после связал это с какими-то месседжами от США и т.д. Мне кажется, это постоянно происходит. Серьезно на них (Россию – ред.) уже никто не обращает внимания", - заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджи Мелони в Киеве.
Он также с сожалением отметил, что представители Кремля "уже общаются как террористы".
"Разница только в том, что террористы – в масках, а в России уже даже не скрывают своих лиц", - сказал президент.
Отвечая на вопрос, смотрел ли он обращение Путина к Федеральному собранию, Зеленский ответил отрицательно, поскольку, как он отметил, в это же самое время российская армия наносила удары по Херсону.
"Я не смотрел его обращения из-за того, что именно в это время происходили удары по Херсонщине. Пострадал 21 человек, 6 погибли. К сожалению", - сказал он, выразив соболезнования родным погибших.
"Выступление Путина длилось около 2 часов, а атаковали, уничтожали инфраструктуру и убивали людей наших они на протяжении часа. Вот что мы видим: что они говорят и что на самом деле делают. Но мы их дожмем", - резюмировал президент.
Во вторник президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что если США проведут испытания новых видов ядерных вооружений, Россия сделает то же самое.