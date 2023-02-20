Зеленский: Путин пытается всех запугать

"Что касается того, готовится ли РФ к ядерным испытаниям: мы же с вами взрослые люди. Этот человек (Путин – ред. ) сперва принял решение, что будут какие-то запугивания, а после связал это с какими-то месседжами от США и т.д. Мне кажется, это постоянно происходит. Серьезно на них (Россию – ред. ) уже никто не обращает внимания", - заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджи Мелони в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы российского президента Владимира Путина возобновить испытания ядерных вооружений являются запугиваниями, на которые уже никто серьезно не реагирует.

Он также с сожалением отметил, что представители Кремля "уже общаются как террористы".

"Разница только в том, что террористы – в масках, а в России уже даже не скрывают своих лиц", - сказал президент.

Отвечая на вопрос, смотрел ли он обращение Путина к Федеральному собранию, Зеленский ответил отрицательно, поскольку, как он отметил, в это же самое время российская армия наносила удары по Херсону.

"Я не смотрел его обращения из-за того, что именно в это время происходили удары по Херсонщине. Пострадал 21 человек, 6 погибли. К сожалению", - сказал он, выразив соболезнования родным погибших.

"Выступление Путина длилось около 2 часов, а атаковали, уничтожали инфраструктуру и убивали людей наших они на протяжении часа. Вот что мы видим: что они говорят и что на самом деле делают. Но мы их дожмем", - резюмировал президент.

Во вторник президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что если США проведут испытания новых видов ядерных вооружений, Россия сделает то же самое.