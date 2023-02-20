Мелони: Украина уже выиграла

"Вторжение, которое началось 24 февраля 2022 года, в мыслях его инициатора должно было продолжаться несколько дней, но все пошло не так, как ожидалось. Потому что, вероятно, была недооценена героическая реакция народа (Украины – ред. ), готового сделать все, чтобы защитить собственную свободу, суверенитет и собственную идентичность", - заявила Мелони на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Она рассказала, что борьба украинского народа напомнила ей зарождение Итальянского государства.

"Потому что был период, когда об Италии говорили, что ее, как нации и государства, не существует, что это всего лишь географическая единица. Однако на протяжении национально-освободительного движения Рисорджименто Италию признали - как государство, народ и нацию", - сказала премьер.

Мелони также заявила, что ее страна поддерживает Украину с первого для российского вторжения и продолжит работать над поиском выхода из войны.

"Ни один вариант мира, который бы был несправедливым для Украины, не может считаться настоящим миром. Никакой мир, предусматривающий капитуляцию Украины, не может считаться миром – это было бы вторжение. А оно – не мир. Победа РФ не может считаться миром. Это вторжение. А проигрыш Украины стал бы предусловием для вторжения России в другие европейские страны. Те, кто поддерживает Украину в военном плане – это те, кто также прилагает усилия к миру. И мы этим занимаемся ежедневно", - резюмировала Мелони.